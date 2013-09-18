Новогоднюю ель на Дворцовой зажгут 20 декабря

Дед Мороз и Снегурочка дадут старт новогодним мероприятиям на Дворцовой площади.

Во вторник, 20 декабря, в 18:00 Дед Мороз и Снегурочка зажгут Главную новогоднюю ель на Дворцовой площади. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Декоративное оформление ёлки будет соответствовать прошлогоднему. Это традиционные в ретро-стиле 50-60-х годов XX века флажки, серпантин, лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда.

В программе мероприятия запланирована презентация активностей на Дворцовой площади.

Также стали известны адреса елочных базаров в Петербурге.

Фото: Piter.tv