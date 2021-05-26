ПФР опубликовал январский график выдачи пенсий в Ленобласти

Жители Ленобласти смогут получить пенсию через отделения почты уже с 3 января 2023 года.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Петербургу и Ленинградской области опубликовало январский график начисления пенсий, ежемесячной денежной выплаты и других соцпособий.

Жители Ленобласти смогут получить пенсию через отделения почты уже с 3 января 2023 года. Выдача продлится до 21 января. Выплата денег, которые не удалось получить по графику, будет производиться до 22 января.

Начисление пенсий и иных социальных пособий через банки, с которыми ОПРФ заключило соответствующий договор, будет осуществляться 17 января во всех районах Ленобласти.

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