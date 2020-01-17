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Незначительное похолодание придет в Петербург на следующей неделе
Сегодня, 16:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Незначительное похолодание придет в Петербург на следующей неделе

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Самый пик жары придется на период с 7 по 12 июля.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал "Петербургскому дневнику", когда в городе закончится аномальная жара.

Самый пик жары придется на период с 7 по 12 июля. В эти дни температура воздуха будет приближаться к отметке в +30 градусов, иногда и превышать это значение.

По предварительным прогнозам, 12-13 июля в Петербург придут ливни и грозы, которые принесут небольшое похолодание. При этом дневная температура всё равно ниже +23..+26 градусов не опустится.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти 6 июля ожидается до +31 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, лето, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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