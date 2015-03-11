Верхний парк Петергофа откроется в конце 2023 года

Ранее ожидалось, что работы продолжатся до 2024 года.

В государственном музее-заповеднике Петергоф продолжается реставрация. Верхний парк закрылся на реставрацию еще в 2020 году. Ожидалось, что работы продолжатся до 2024 года, но оказалось, что работы планируют завершить в декабре 2023 года. Об этом сообщил врио гендиректора ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.

Реставрацию сейчас проходят фонтаны "Дубовый" и "Межеумный". Их конструкции оказались изношены и требовали срочного ремонта.

Уже 21 мая в Петергофе состоится традиционный праздник фонтанов.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)