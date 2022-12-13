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Стоматолог: вести ребенка к врачу нужно с первого прорезавшегося зуба
Сегодня, 16:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стоматолог: вести ребенка к врачу нужно с первого прорезавшегося зуба

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Такая частота связана с тем, что в молочных зубах и несформированных постоянных процессы развиваются очень быстро.

Вести ребенка к стоматологу нужно с первого прорезавшегося зуба. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала стоматолог-терапевт Надежда Афанасьева.

Если говорить о приучении к стоматологу, делать это нужно где-то с 1,5-2 лет. Нужно каждые три месяца приводить на осмотры.

Надежда Афанасьева, стоматолог

Такая частота связана с тем, что в молочных зубах и несформированных постоянных процессы развиваются очень быстро. Кариес может появиться в течение месяца. Также визиты к стоматологу помогут в дальнейшем чувствовать себя комфортно в случае серьезных манипуляций.

Фото: pxhere.com

Теги: дети, стоматолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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