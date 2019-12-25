Петербург и Ленобласть вошли в число регионов-лидеров по укусам клещей

В 2026 году в России прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали более 2,2 миллиона человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились свыше 43 тысяч человек. Наибольшее число подобных случаев зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.

В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка по клещевым инфекциям в стране остаётся стабильной.

В связи с сезонной активностью клещей особое внимание уделяется профилактике: проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, а также на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. На сегодняшний день специалисты уже обработали более 46 тысяч гектаров.

