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Концерт "Классика на Дворцовой" пройдет 28 мая
Сегодня, 9:17
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Концерт "Классика на Дворцовой" пройдет 28 мая

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Мероприятие пройдет в 10-й раз.

В честь Дня города на Дворцовой площади пройдет традиционный концерт "Классика на Дворцовой". В этом году мероприятие отметит свой 10-летний юбилей. 

В Смольном отметили, что оно станет одним из главных музыкальных событий года. На сцене выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, в роли диджея будет Денис Власенко. Также зрители, в том числе трансляции, увидят выступления артистов Театра балета имени Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла, Театра Аллы Духовой "ТОДЕС", а также призеров чемпионатов России, Европы и мира по танцевальному спорту.

Концерт начнется 28 мая в 21:00. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Дворцовой площади начали подготовку к Книжному салону. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: день города, классика на дворцовой, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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