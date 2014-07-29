Доля китайских брендов шин на петербургском рынке превысила 30%

Наибольшее распространение приобрели автомобильные шины размером 18 дюймов, занимающие около трети объема всех перевозок.

Автомобильный рынок демонстрирует увеличение доли китайской продукции до отметки в 31%. Среди основных перевозчиков лидирует компания Cordiant с долей 18%, далее следуют KAMA (16%) и Viatti (12%), говорится в материале издания "Деловой Петербург".

Петербург закрепился в числе ключевых транспортных узлов по обработке автомобильных покрышек. Летом текущего года сюда регулярно прибывали партии резины из Москвы, предназначавшиеся для доставки в Калининград, Екатеринбург и Мурманск.

Директор отдела продаж компании "Скиф-Карго" Юрий Коробейников отметил, что треть всех грузоперевозок компании из Петербурга пришлась на транспортировку зимней резины в северные районы страны. Примерно четверть (28%) составили перевозки из дальневосточных регионов. Китайские шины поступают в город главным образом через морские терминалы Владивостока и Находки.

Фото: Pxhere