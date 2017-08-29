Анна Меликян: в фильме "Про любовь. Для взрослых" мы сохранили персонажей Цыганова, Снегирь, Курковой и Шалаевой

Не так давно на телеэкраны вышел фильм "Про Любовь", который произвёл фурор на отечественного зрителя. Продюсер фильма Анна Меликян говорит, что такой ажиотаж на пресс-показе и большое количество положительных отзывов вдохновили её на создание второй части.

Анна Меликян встретилась с петербуржцами в рамках проекта ОхтаTalk. Режиссер и кинопродюсер рассказала о своем новом проекте "Про любовь. Для взрослых". Главной удачей продолжения первой части фильма она назвала общий актерский состав, который объединяет ее киноленты.

"Мне хотелось, чтоб главные герои из первого фильма мелькнули где-то во-втором, просто красиво появились где-то. И это получилось. У нас там играют и Цыганов, и Снегирь, и Бортич, и Шалаева, а это как раз главные герои прошлого фильма", - признается Анна Меликян.

Анна рассказала, что хотела раскрыть в следующем фильме истории эпизодических персонажей, однако из-за стечения обстоятельств, свой рассказ продолжила только одна героиня.Только персонаж Равшаны Курковой перешел в самостоятельную новеллу. Так что получилось, что она одна связала эти два фильма

Еще одной героиней "Про любовь. Для взрослых" стала Лукерья Ильяшенко, которая сыграла в новелле о свингерах. По сюжету, две семейные пары посещали клуб для того, чтобы спасти свою любовь и сохранить семью.

"И сначала мы их видим свободными легкими людьми, которые готовы на эксперименты, но в конце новеллы, зритель понимает, что они все такие же несчастные люди, которые просто как-то пытаются сохранить свои отношения", - говорит актриса.

Александр Цыпкин – автор одной из пяти новелл также приехал в Петербург. Он рассказал слушателям ОхтаTalk о том, что брак в наше время обречен: по его мнению, такая форма взаимоотношений людей 21 веке себя изжила, и сегодня люди могут жить по другим правилам.

"Двадцать лет назад наши родители выходили замуж или женились на одноклассниках, либо на однокурсниках. Только там они могли увидеть кого-то и с кем-то близко пообщаться. А сегодня – зашел в фейсбук, открыл страницу человек, увидел весь его мир богатейший. И ты постоянно можешь находить того, кто тебе больше подходит. Ты можешь постоянно менять человека, сидящего рядом. Потому что это огромное количество новых космосов", - говорит автор.

Многих интересует: почему фильм называется именно "Про любовь. Для взрослых", а не "Про любовь – 2". По мнению продюсера, все дело в том, что когда человек видит цифру два – это пугает. Ведь зачастую без первой части – не понять вторую. Еще одна интересная особенность фильма – его музыкальная составляющая. В первом фильме режиссер осуществила необычную задумку: она находила малоизвестные группы и показывала их выступления прямо в фильме. Во второй части исполнять свои песни будут Сергей Мазаев, группы "БЧ", "Маями шейк", "БИ – 2" и многие другие.

Видео: Youtube/ Novoekino