Вышел трейлер нового фильма Анны Меликян с Анной Михалковой "Чувства Анны"

Фильм выйдет в прокат осенью текущего года.

В социальных сетях опубликован трейлер, а также появились первые кадры нового фильма Анны Меликян "Чувства Анны" с Анной Михалковой в главной роли. Создатели решили сделать ленту в черно-белой гамме. Сюжет расскажет о жизни обычной сотруднице пермской шоколадной фабрики, которая в какой-то момент начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. В ролях оказались также задействованы Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева, Екатерина Новокрещенова, Полина Васильева, Мария Бердинских, Елена Фомина, Юлия Полынская, Фёдор Бутин и Маргарита Зубарева. Премьера проекта намечена на осень 2023 года. После широкого проката она будет доступна к просмотру на онлайн-сервисе "Кинопоиск".

Твое личное участие минимально, тебя как будто берут за руку и ведут. Тебе остается только не мешать замыслу, наблюдать и благодарить за этот опыт... Это мой самый необычный, самый чувственный и самый взрослый фильм про что-то главное. Анна Меликян, режиссер картины

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Фото и видео: YouTube / Planeta Inform