В российский прокат вышла мелодрама "Трое" с Константином Хабенским

В этом фильме снялись только три актера.

В четверг, 3 декабря, в российский прокат вышла мелодрама "Трое" режиссера Анны Меликян. Особенностью этого фильма является то, что в нем снялись только три актера: Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд.

В центре сюжета взаимоотношения трех людей. Константин Хабенский и Виктория Исакова сыграли супружескую пару, у которой на первый взгляд все хорошо. Однако в какой-то момент в жизни мужчины появляется другая женщина, ее сыграла Юлия Пересильд.

Судя по трейлеру, зрителей ждет лирическая драма, которая не лишена юмористических моментов.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков и Елизавета Боярская снялись в клипе на саундтрек к сериалу.

Видео: YouTube / Novoekino