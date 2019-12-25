Каждый пятый петербуржец оценил качество дорог на отлично

В среднем дороги в Петербурге оценили на 3,5 балла из пяти.

Во вторник, 23 ноября, аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru поделились с Piter.tv данными оценки российских и петербургских дорог. Опрошенным пользователям интернета предлагали ответить на несколько вопросов, в том числе оценить качество дорог. Судя по итогам, средняя оценка качества российских дорог в принципе набрала всего 3,3 балла: лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, 14% и 6% – на двойку и единицу соответственно. Остальные оценили на четыре и пять балла.

Среди петербуржцев пять баллов дорогам в своем регионе поставили лишь 24%, еще 38% поставили четыре балла, 24% оценили дороги на тройку, 5% - на двойку, 3% - на единицу. В среднем дороги в регионе заработали 3,5 балла. Кроме того, около 15% жители готовы тратить на дорогу больше 1-1,5 часа. Также 19% опрошенных хотели бы тратить на это не более 30 минут, 59% – меньше часа. А вот 7% хотят работать только из дома.

Тем, кто ездит в офис, нравится добираться на общественном транспорте (73%), часть горожан обычно добирается на своей машине (28%), 10% добираются исключительно пешком, 6% – на корпоративном транспорте.

Качество дорожного покрытия на участке от дома до нынешнего/последнего места работы в целом устраивает 24% петербуржцев. Интересно, что 9% петербуржцев, оценивших качество дорог на двойку и единицу, подавали жалобы в соответствующие органы. Всего 56% горожан отметили, что за последние 5 лет качество дорог улучшили.

Больше всего дорогами в своем регионе довольны жители Тюменской области – они поставили 4,1 балла. На втором месте – Республика Татарстан (3,9 балла), на третьем – Москва (3,8). Худшие дороги, по мнению участников опроса, в Новосибирской (2,3), Иркутской (2,4) и Ярославской (2,5) областях.

Отмечается, что высокие баллы чаще ставили представители сфер науки и образования, автомобильного бизнеса, искусства и развлечения, а вот низкие баллы ставили работники госслужбы и НКО.

Фото: Piter.tv