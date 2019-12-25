Каждый десятый фрилансер в Петербурге хочет вернуться в найм

Сегодня в северной столице традиционная занятость привлекает 59% трудоспособного населения, 20% предпочитают фриланс, а 7% успешно сочетают оба варианта трудоустройства.

Исследование hh.ru показало, что каждый десятый удаленный работник в Санкт-Петербурге задумывается о возвращении в офис, хотя свободный график остается важным фактором выбора места занятости.

Сегодня в северной столице традиционная занятость привлекает 59% трудоспособного населения, 20% предпочитают фриланс, а 7% успешно сочетают оба варианта трудоустройства.

Переходящие обратно в штат сотрудники сталкиваются с необходимостью привыкнуть к жесткому расписанию, испытывают стресс из-за потери свободы действий и вновь погружаются в привычную бюрократию и повторяющиеся рабочие задачи.

Те, кто решил сменить постоянное место работы на свободное плавание, часто сетуют на нестабильность заработка, сложности в поиске заказов и риски взаимодействий с недобросовестными клиентами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге тысячи мигрантов с патентами лишатся работы в такси и доставке.

Фото: Pxhere