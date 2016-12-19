Смольный определил 7 районов для эвакуации населения при ЧС

Данный документ был подготовлен в соответствии с федеральным законом и законом Петербурга о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Правительство Петербурга подготовило проект постановления об определении безопасных районов города. Документ 25 октября опубликован на сайте Смольного.

Определить безопасными районами Санкт-Петербурга следующие административные районы: Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский, Петродворцовый. из текста проекта постановления

Главы районных администраций должны довести данную информацию до руководства организаций, расположенных на подведомственной территории.

Предполагается, что при возникновении каких-либо угроз перечисленные выше районы послужат местом для эвакуации граждан. Данный документ был подготовлен в соответствии с федеральным законом и законом Петербурга о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Как пояснили "Фонтанке", это регламентная работа, в соответствии с требованием федерального законодательства, "которая могла возникнуть и год, и два назад".

Ранее Беглов заявил, что в Петербурге усилят меры безопасности в связи с режимом базовой готовности.

Фото: Piter.tv