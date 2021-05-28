Беглов заявил, что в Петербурге усилят меры безопасности

Дополнительные ограничения для жителей пока не вводятся.

В понедельник, 24 октября, губернатор Петербурга заявил, что в городе усилят меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения в связи с режимом базовой готовности. Об этом он сообщил в радиообращении.

По словам Беглова, в соответствии с указом в Петербурге ввели особый режим работы жизненно важных объектов. Так, под особый контроль взяли сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности. Дополнительные ограничения для жителей пока не вводятся.

Напомним, что базовый уровень готовности не повлияет на выезд из Петербурга. В сообщении уточнили, что ограничивать работу общественного транспорта и ограничивать пересечение границ Петербурга воздушным и железнодорожным транспортом сейчас не планируется.

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