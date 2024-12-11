Театры Петербурга получат дополнительное финансирование в 2025 году

Дополнительное финансирование позволит не только повысить техническое оснащение театров, но и реализовать более амбициозные проекты.

В 2025 году ряд театров Санкт-Петербурга получит дополнительную финансовую поддержку от городского правительства. Средства будут направлены на создание новых постановок и обновление оборудования, рассказал "Петербург2".

В городе действует 28 театров, подведомственных Комитету по культуре, три театра в ведении районных администраций, пять федеральных и три, относящиеся к Ленинградской области. Помимо этого, в Петербурге работает более 60 негосударственных театров. Все городские театры получают поддержку со стороны города, однако в 2025 году дополнительное финансирование выделено Театру-фестивалю "Балтийский дом" и Театру эстрады имени Аркадия Райкина. Кроме того, субсидии получат восемь детских театров, среди которых "Театр у Нарвских ворот", Кукольный театр сказки, "Карамболь", БТК, "На Неве", театр имени Деммени, "Зазеркалье" и ТЮЗ.

Дополнительное финансирование позволит не только повысить техническое оснащение театров, но и реализовать более амбициозные проекты. Улучшение материально-технической базы, внедрение современных технологий освещения и звука сделают постановки более зрелищными и востребованными у зрителей.

Развитие детского творчества также остается одним из ключевых направлений. В рамках национального проекта "Семья" в Петербурге стартует региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры". В его рамках новое оборудование получат художественное училище имени Н.К. Рериха, Академия танца Бориса Эйфмана и шесть детских художественных школ. Запланировано приобретение компьютерного оборудования, учебной мебели, офортных станков, софитов, мольбертов, а также обновление учебной литературы и натюрмортного фонда.

Власти города продолжают поддерживать культурные инициативы, включая частные проекты. Так, негосударственные театры также могут рассчитывать на субсидии. В прошлом году такую поддержку получили "Кукольный формат (КУКФО)", театр "Karlsson Haus", театральный центр "За Черной речкой", театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова и Открытый общественный театр "Родом из блокады"

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)