Экономист Коваленко назвала условия для получения пенсии в 50 тыс. рублей

Эксперт подчеркивает необходимость официального заработка ("белой" зарплаты), поскольку именно от нее зависят начисляемые пенсионные коэффициенты.

Для получения ежемесячной пенсии размером около 50 тысяч рублей важно обеспечить длительный непрерывный рабочий стаж. Об этом spb.aif.ru рассказала заместитель заведующего кафедрой финансов Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Эксперт подчеркивает необходимость официального заработка ("белой" зарплаты), поскольку именно от нее зависят начисляемые пенсионные коэффициенты. Помимо трудового опыта, существенное значение имеют пенсионные накопления и инвестиции на долгий срок. Коваленко рекомендует рассматривать варианты открытия страховых полисов, обеспечивающих дополнительное финансирование пенсионного будущего. Немаловажно также усердие в труде и профессиональные награды, ведь благодарности и почетные грамоты могут стать основанием для доплат к основной пенсии.

Дополнительным ресурсом формирования пенсионных активов являются негосударственные пенсионные фонды, куда можно перевести накопительную составляющую будущей пенсии. Эксперт напоминает, что подобные услуги предоставляют крупные банковские структуры, а вложенные средства могут выступать объектом длительного инвестирования.

Принимая решение о переводе пенсионных накоплений, специалист настоятельно советует проявлять осторожность и избегать размещения средств в малонадежных учреждениях, обещающих чрезмерно высокую доходность за короткий промежуток времени.

Ранее профессор Финогенова перечислила категории граждан, у которых вырастут зарплаты и пенсии с октября.

Фото: Pxhere