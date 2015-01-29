Уникальный технохаб Сбера отмечает 1 год в Петербурге

Сегодня здесь трудятся более 2.5 тысяч специалистов, в будущем количество рабочих мест планируют еще увеличить. В пространстве есть все для комфортной работы IT-команд Сбера.

Пространству Сбер Технохаб в Санкт-Петербурге исполняется 1 год. Это новый современный IT-кластер, где под одной крышей собрались IT-команды Сбера: от тестировщиков до разработчиков искусственного интеллекта. Хаб располагается в зданиях бывшего завода имени Калинина на Васильевском острове. Компания Максидом кропотливо восстановила кирпичные корпуса, сохранив исторический облик, а Сбер наполнил пространство современными технологиями. Так создатели сумели объединить в одном месте прошлое, настоящее и будущее.

Мы пытались создать пространство, где можно креативить, где люди могут найти вдохновение, где им будет интересно и где они будут не просто работать, а жить и получать удовольствие. И нам кажется, у нас получилось, потому что мы, работая над этим проектом, нашли решение экологичное, решение с огромным количеством зеленых зон, зон отдыха. Скорее не отдыха, а реклаксации. Чтобы люди находили себя. И кому-то важно мозгоштурмить в команде, кому-то важно закрыться в шумоизоляционную кабинку и подумать над решением проблемы. Нам кажется, мы удовлетворили все потребности для работы ребят. Александр Павлов, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

В этом уникальном пространстве IT-специалисты Сбера ежедневно разрабатывают информационные продукты: обучают нейросети, программируют и тестируют SberDevices, улучшают банковские сервисы. Для эффективной работы всех подразделений в Технохабе есть множество зон для отдыха, где каждый сотрудник может расслабиться и перезагрузиться. Здесь все сделано для комфорта специалистов: просторная столовая, лаунж-зоны, спортзал, игровые комнаты. Пространство функционирует в режиме 24/7. К примеру, чтобы программисты могли приходить сюда даже ночью.

Во-первых, стало ощутимо для всех, что мы стали ближе друг к другу. Если есть какие-то кросс-командные взаимодействия, то ты можешь перейти из крыла в крыло, из здания в здание. Всегда можно встретиться, даже в нашей замечательной столовой, и быстренько обсудить какие-то вещи. Это те места, где люди даже не предполагают, что какую-то тему затронут, они просто встречаются или слышат, что кто-то что-то обсуждает, и слежовательно тоже может в этом поучаствовать. И дальше работа оперативнее происходит. В этом всегда был бонус от оффлайн, настоящего общения, живого. Владимир Воскресенский, управляющий директор блока "Технологическое развитие" Сбера

А в мультифункциональном зале проходят различные конференции, митапы, мастер-классы. Например, молодежный акселератор, где молодые предприниматели под эгидой Сбера могут презентовать свои стартапы и получить инвестиции на их реализацию. Особое внимание в этих стенах уделяют обучению будущих специалистов IT-отрасли.

У нас есть дни открытых дверей, когда мы студентов сюда приглашаем. И они могут с этим всем познакомиться, походить, посмотреть, как выглядят условия работы it-специалистов в самом крупном, я так понимаю, наверное, на северо-западе IT-хабе. Владимир Воскресенский, управляющий директор блока "Технологическое развитие" Сбера

Сегодня здесь трудятся более 2.5 тысяч специалистов, в будущем количество рабочих мест станет еще больше. Это стало результатом деятельности Максидома по адаптации под современное использование и объектов культурного наследия, и исторических зданий. Сейчас же продолжается работа по восстановлению исторических корпусов и благоустройству территории.

Мы стараемся в каждом новом пространстве Сбербанка учитывать последние тенденции и делать все возможное, чтобы сотрудник чувствовал себя комфортно. Как пример, на новых площадках мы реализуем виртуальную комнату, где каждый сотрудник может почувствовать себя в будущем. Дмитрий Бердников, руководитель направления по развитию инфраструктуры в Санкт-Петербурге Северо-Западного банка Сбербанка

Новые корпуса будут выполнены в морской тематике. Элементы декора, дизайн и отделка будут напоминать сотрудникам, что они создают уникальные технологические сервисы и продукты в городе на Неве.