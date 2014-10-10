Сбер установил в Санкт-Петербурге более 45 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

Сервис "Оплата улыбкой" позволяет совершать покупки без карты, наличных и даже смартфона — достаточно просто улыбнуться камере терминала.

Сбер расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Санкт-Петербурге установлено уже более 45 тысячи терминалов с функцией "Оплата улыбкой". За первый квартал 2025 года количество транзакций, совершённых с помощью биометрии, выросло более чем в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сервис "Оплата улыбкой" позволяет совершать покупки без карты, наличных и даже смартфона — достаточно просто улыбнуться камере терминала. Технология обеспечивает максимальную безопасность: оплатить покупку по фотографии, изображению в телефоне или в маске невозможно.

Установка биометрических терминалов — важный шаг в развитии технологий безналичных платежей Сбера. Для нас важно, чтобы использование новаций было доступно каждому человеку вне зависимости от возраста и уровня технической грамотности. "Приветливые" терминалы с поддержкой сервиса "Оплата улыбкой" помогают людям совершать покупки быстрее, удобнее и безопаснее. Во многом благодаря этим факторам Россия уже вошла в число мировых лидеров по внедрению оплаты по биометрии. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Для использования сервиса "Оплата улыбкой" необходимо в мобильном приложении банка в своём профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платёжную карту и создать код безопасности. А можно ещё проще, сказав виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой" и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера