Жителям Петербурга рассказали, как грейдер чистит дороги от снега

Эта машина ускоряет процесс уборки и влияет на ее качество.

Петербуржцам рассказали в городском комитете по благоустройству о том, как работает огромная шумная машина, которая чистит улицы после снегопадов, – грейдер.

Принцип его работы в чем-то напоминает бритье. Все дело в точных и чистых движениях. У грейдера, как у брадобрея, есть острый стальной нож и возможность "выставлять угол лезвия": оператор меняет угол и наклон отвала, чтобы срезать снег идеально ровно. Пресс-служба комблага

Видео: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга