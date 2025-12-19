  1. Главная
Сегодня, 14:58
Жителям Петербурга рассказали, как грейдер чистит дороги от снега

Эта машина ускоряет процесс уборки и влияет на ее качество.

Петербуржцам рассказали в городском комитете по благоустройству о том, как работает огромная шумная машина, которая чистит улицы после снегопадов, – грейдер.

Принцип его работы в чем-то напоминает бритье. Все дело в точных и чистых движениях. У грейдера, как у брадобрея, есть острый стальной нож и возможность "выставлять угол лезвия": оператор меняет угол и наклон отвала, чтобы срезать снег идеально ровно. 

Пресс-служба комблага 

Ранее на Piter.TV: за день в Петербурге очистили более 170 крыш. 

Видео: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

