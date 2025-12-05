Гид-орнитолог объяснил петербуржцам, как правильно подкармливать птиц зимой

Хотя горожане редко видят пролетающих птиц, это не значит, что их нет поблизости.

Уже много лет подряд Союз охраны птиц России напоминает нам о важности заботы о крылатых соседях и проводит всероссийскую акцию "Покормите птиц зимой". Эту инициативу поддержало издание "Вечерний Санкт-Петербург", предложив разобраться, как грамотно помогать пернатым друзьям пережить холодное время года.

15 января ежегодно отмечается День зимующих птиц. История этого праздника началась благодаря фронтовому писателю Евгению Носову, чьи чувства к природе вдохновили его написать трогательную историю "Покормите птиц". Благодаря ей возникла традиция устраивать кормушки по всей стране. Акция стартовала вскоре после смерти автора в 2002 году, когда жители Иркутска впервые организовали массовые кормления птиц. Вскоре эстафету принял Курск — родина Носова, а позже событие приобрело общероссийский масштаб. Теперь эта дата официально признана Днем зимующих птиц и занесена в экологический календарь Союза охраны птиц России.

Северная столица — гостеприимный город не только для туристов, но и для птиц. Через воздушное пространство Петербурга пролегает важная мигрирующая трасса Беломоро-Балтийского маршрута Восточной Атлантики, объединяя перелёты сотен видов птиц между зимовками в Западной Европе и Африке и местами размножения на севере России. Город играет важную роль в экосистеме Европы, обеспечивая транзит многих пернатых путников.

Осень — непростое время для птиц, ведь запасы еды быстро истощаются, и птицы нуждаются в дополнительном питании перед дальними перелётами. Некоторые особи предпочитают оставаться в городе на зиму, полагаясь на нашу помощь. Эта миграция важна для водных и околоводных птиц, поскольку она проходит по самому влажному маршруту на российском Севере. Многие водоплавающие и околоводные птицы пересекают Белое море, Онежское озеро, Ладогу и Финский залив. Хотя горожане редко видят пролетающих птиц, это не значит, что их нет поблизости. Одни путешествуют ночью, другие двигаются немного дальше от центра города, но движение продолжается непрерывно, объясняет гид-орнитолог и член Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей Сергей Петров. Здесь обитают и наши постоянные соседи, например, большие синицы, знакомые круглый год, и временные гости, прибывающие из Арктики — лебеди, казарки, гуси, утки и разные подвиды куликов. Есть и те, кому наша зима по душе, например, свиристели и чечётки, проводящие лето гораздо севернее.

Исследования показали впечатляющие масштабы передвижения птиц: осенью 2011 и весной 2012 года через территорию площадью всего километр пролетело около 360 тысяч особей, а общая цифра за год достигла 550 тысяч птиц. Обычно средняя высота ночной миграции колеблется около 460–470 метров, делится информацией Владимир Храбрый, глава Санкт-Петербургского орнитологического общества и старший научный сотрудник Зоологического института РАН.

Именно поэтому власти предусмотрели особые правила поведения в местах остановок птиц. Комитет по природопользованию установил режим тишины в охраняемых территориях, предназначенных для временного пребывания мигрирующих птиц. В периоды массовой миграции, преимущественно летом и осенью, запрещены шумные активности, но приветствуется наблюдение за этими прекрасными созданиями.

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)