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Видео: как демонтировали елку на Дворцовой площади

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Ствол распилили для создания декоративных часов.

Мобильный корреспондент заснял, как на Дворцовой площади демонтировали новогоднюю ель. Ее вывозили по частям.

Демонтаж начался вечером 24 января. Прежде всего рабочие отключили гирлянды и сняли декорации, а затем начали отделять ветки от дерева. Они отправились на корм животным. На последнем этапе распилили ствол дерева. Из него изготовят часы для детских больниц и хосписов.

Напомним, ель прибыла из Приозерского района Ленобласти. На ее установку потратили 5,5 млн рублей. Ели высотой 30 метров было не менее 90 лет. Вокруг главной новогодней красавицы стояли маленькие елочки. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: дворцовая площадь, дерево, ель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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