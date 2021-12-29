Видео: как демонтировали елку на Дворцовой площади

Ствол распилили для создания декоративных часов.

Мобильный корреспондент заснял, как на Дворцовой площади демонтировали новогоднюю ель. Ее вывозили по частям.

Демонтаж начался вечером 24 января. Прежде всего рабочие отключили гирлянды и сняли декорации, а затем начали отделять ветки от дерева. Они отправились на корм животным. На последнем этапе распилили ствол дерева. Из него изготовят часы для детских больниц и хосписов.

Напомним, ель прибыла из Приозерского района Ленобласти. На ее установку потратили 5,5 млн рублей. Ели высотой 30 метров было не менее 90 лет. Вокруг главной новогодней красавицы стояли маленькие елочки.

Видео: Piter.TV