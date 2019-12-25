Аналитики составили кадровый прогноз на 2026 год

Сейчас решающее значение имеет не объем отправленных резюме, а их содержание и качество.

Несмотря на постепенное восстановление баланса между спросом на работников и предложением рабочей силы, работодателям расслабляться рано. Россия выйдет из сложной демографической ситуации лишь ближе к началу нового десятилетия, следовательно, конкуренция за квалифицированные и инициативные кадры останется актуальной задачей для бизнеса. Прогноз рынка труда на 2026 год представили эксперты сервиса по поиску работы Superjob.

Количество вакансий сократилось на 12%, тогда как число резюме выросло на 19%. Работодатели стали осторожнее относиться к расширению персонала, а кандидаты активнее ищут работу. Это создает новую реальность: компаниям вновь приходится выбирать кандидатов, а кандидатам важно продемонстрировать свою уникальность и ценность. Однако динамика различается по отраслям.

Медицина и образование: стабильный дефицит кадров

Эти сферы испытывают наименьший спад в потребности в кадрах (всего 2-3%). Новые специалисты приходят медленно, создавая острую нехватку опытных профессионалов. Особенность медицины заключается в предстоящих изменениях: с 2026 года молодые врачи обязаны проходить обязательную практику в государственных медицинских учреждениях, что усложняет подбор сотрудников для частных клиник и повышает потребность в высокооплачиваемых врачах в коммерческих структурах.

Промышленность и розничная торговля: инвестиции в технологии важнее численности персонала

Здесь наблюдается умеренный спад спроса на рабочие руки, но впереди ждут серьезные испытания. Компании вынуждены переориентироваться на цифровизацию и автоматизацию бизнес-процессов, снижая зависимость от человеческого ресурса.

Информационные технологии: закончились времена легкого старта для новичков

Активный рост рынка IT завершился, вакансий стало заметно меньше (-13%), а число молодых специалистов увеличилось на 11%. Теперь ценятся опытные профессионалы, обладающие компетенциями в таких ключевых направлениях, как искусственный интеллект и кибербезопасность.

Строительство: госзаказ обеспечивает стабильность

Строительная отрасль продолжит развиваться благодаря крупным государственным программам. Высокие процентные ставки и растущие сроки реализации проектов компенсируются массовыми проектами инфраструктуры и активным развитием коммерческого строительства.

Итоговые выводы

Для работодателей:

Возвращение к равновесному рынку означает необходимость тщательного подбора персонала. Важно фокусироваться на долговременных отношениях с сотрудниками, поскольку случайные назначения становятся неприемлемыми.

Для соискателей:

Сейчас решающее значение имеет не объем отправленных резюме, а их содержание и качество. Главное преимущество кандидата — актуальные компетенции, четкое понимание целей карьеры и способность убедительно представить выгоду, которую он принесет своему потенциальному работодателю.

Фото: Piter.TV