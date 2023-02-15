Роспотребнадзор Петербурга рассказал о симптомах йододефицита

Нехватка йода в организме отражается на внешности и самочувствии.

В России наблюдается тревожная тенденция: значительная часть населения испытывает нехватку этого жизненно важного микроэлемента, часто даже не подозревая о проблеме. Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти бьют тревогу и обращают внимание граждан на необходимость профилактики йододефицитных состояний. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Нехватка йода в организме отражается на внешности и самочувствии. У людей отмечается сухость кожи, снижение её эластичности и неконтролируемый набор веса. Состояние апатии, постоянной вялости и депрессивные настроения могут быть прямым следствием нарушения работы щитовидной железы. Кроме того, ухудшается зрение, память и способность к концентрации, появляются отечность и повышенная потливость, а также возникают сбои сердечного ритма и нарушения менструального цикла у женщин.

Эксперты подчеркивают, что восполнить дефицит можно с помощью коррекции рациона питания. Самым простым и доступным решением является замена обычной поваренной соли на йодированную. Рекомендуется также увеличить потребление морепродуктов, молока, мяса, орехов и свежих овощей. Эффективным шагом станет включение в меню продуктов, искусственно обогащенных йодом при производстве, например, специального хлеба и молока.

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