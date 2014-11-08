Гастроэнтеролог Титова раскрыла пользу киви для пищеварения

Врач обратила особое внимание на кожуру киви.

Старший преподаватель кафедры патофизиологии Пироговского университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова рассказала в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" о пользе киви для желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, этот фрукт является эффективным помощником в пищеварении благодаря уникальному составу.

Ключевые преимущества киви:

Фермент актинидин: помогает расщеплять белки, что особенно полезно для людей с пониженной кислотностью желудка и возрастными изменениями. Употребление киви после мясных и молочных блюд снижает риск вздутия.

Двойная клетчатка: содержит нерастворимую клетчатку для формирования пищевого комка и растворимую — для связывания токсинов и холестерина.

Пребиотики: поддерживает рост полезной микрофлоры кишечника.

Желчегонный эффект и защита: оказывает мягкое желчегонное действие, а антиоксиданты защищают слизистую желудка от повреждений.

Екатерина Титова обратила особое внимание на кожуру киви. Именно в ней, по словам врача, содержится значительная часть клетчатки и антиоксидантов. Поэтому при отсутствии противопоказаний фрукт рекомендуется употреблять целиком, предварительно тщательно вымыв. Тем, кого смущают ворсинки, врач советует обработать плод щеткой и ненадолго обдать кипятком. Однако от употребления кожуры стоит отказаться людям с воспалительными заболеваниями кишечника в стадии обострения, острым гастритом с эрозиями и повышенной чувствительностью зубной эмали.

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Фото: Magnific (wirestock)