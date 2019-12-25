Роспотребнадзор рассказал петербуржцам о пользе абрикосов

В состав плодов входят витамины С, А, Е, а также практически вся группа В (В1, В2, В5, В6, В9), РР и Н.

В Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали о пользе абрикосов в самый разгар их сезона. Специалисты ведомства подчеркнули, что этот фрукт является настоящим суперфудом благодаря богатому витаминно-минеральному составу.

В состав плодов входят витамины С, А, Е, а также практически вся группа В (В1, В2, В5, В6, В9), РР и Н. Кроме того, абрикосы богаты необходимыми для организма микроэлементами: калием, кальцием, фосфором, магнием, железом, цинком и йодом.

Регулярное употребление этих фруктов способствует укреплению сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшает память и зрение, а также повышает выносливость и способствует очищению организма. При этом абрикосы остаются низкокалорийным продуктом.

Вместе с тем специалисты предупреждают о мерах предосторожности. С осторожностью плоды следует употреблять людям с сахарным диабетом, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени.

Важно помнить, что детям категорически нельзя давать сырые ядрышки из косточек абрикосов, так как они содержат амигдалин — вещество, которое в организме преобразуется в ядовитую синильную кислоту.

Ранее Роспотребнадзор запретил купание на всех 24 пляжах Петербурга из-за плохой воды.

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