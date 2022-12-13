В "Апраксином дворе" изъято 24,5 тысячи духов без обязательной маркировки

Вся немаркированная парфюмерная продукция изъята из оборота и будет направлена на экспертизу в рамках таможенного контроля.

Таможенники в ходе проверки торгового комплекса "Апраксин двор" обнаружили партию немаркированной парфюмерной продукции иностранного производства. Изъято более 24,5 тысяч флаконов туалетной воды и духов. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

По итогам проверки в ТК выявлен факт хранения и реализации более 24,5 тысяч единиц парфюмерной продукции торговых марок Dior, Givenchy, Tom Ford, Lacoste, Chanel. Обязательная к нанесению маркировка на товарах отсутствовала. Документы, подтверждающие легальность ввоза и оборота такой продукции на территории РФ, владельцами торговых точек не были предоставлены. Согласно сведениям, указанным на упаковках, парфюмерия произведена во Франции, Великобритании, США, ОАЭ.

Вся немаркированная парфюмерная продукция изъята из оборота и будет направлена на экспертизу в рамках таможенного контроля.

Ранее выборгские таможенники обнаружили 720 тысяч гривен у пассажира автобуса.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни