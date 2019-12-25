Изучать китайский язык в наступающем году намерены 13% петербуржцев

Большинство петербуржцев видит перспективы именно в знании английского и китайского языков в ближайшие пять лет (соответственно 66% и 65%).

Жители Северной столицы проявляют заинтересованность в изучении новых языков. В ближайшем будущем многие горожане нацелены на освоение китайского языка. Исследование, проведенное сервисом Авито Услуги среди 10 тыс.россиян, показало, что в 2026 году каждый восьмой житель Петербурга планирует заняться языком Поднебесной.

При этом традиционно лидирующую позицию продолжает занимать английский язык: его базовые знания имеют две трети опрошенных (65%). Следующими по популярности являются немецкий (12%), французский (7%). Каждый четвертый участник опроса указал, что свободно общается исключительно на своем родном языке.

Почти треть петербуржцев получили первоначальное знакомство с иностранными языками именно в школьные годы (34%). Ещё одна группа предпочитает самостоятельное обучение через мобильные приложения и онлайн-ресурсы (27%). Четверть участников выбирает индивидуальные уроки (24%), столько же предпочитают групповые занятия (23%). Наконец, значительное число горожан учится языку, смотря кинофильмы и сериалы на оригинальных языках (20%).

Но стремление расширить горизонты познания не останавливается на английском языке. Если в 2026 году почти четверть петербуржцев хотят углубить свои знания английского (26%), то каждый седьмой намерен приступить к изучению китайского (13%). Большинство петербуржцев видит перспективы именно в знании английского и китайского языков в ближайшие пять лет (соответственно 66% и 65%). Другие варианты включают арабский (9%), корейский (8%), а также японский и немецкий языки (по 6%).

Подавляющее большинство жителей города убеждены, что знание иностранного языка имеет большое значение для будущих поколений: 74% поддерживают идею раннего изучения языков детьми, причем половина из них уверена, что лучше всего начинать занятия ещё в дошкольном возрасте (47%), остальные советуют приступать к обучению в начальных классах школы (38%).

Более семидесяти процентов петербуржцев признают, что владеть иностранным языком крайне полезно для карьерного роста и профессиональной успешности (70%). Каждый третий респондент (29%) утверждает, что умение говорить на другом языке даёт значительные преимущества на рынке труда по сравнению с теми, кто таким навыком не обладает.

Ранее стало известно, как петербуржцы распределяют дни отпуска.

Фото: Pxhere