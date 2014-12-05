В Петербурге с 23 сентября изменится график движения пригородных электричек

Частично изменится расписание движения пригородных поездов на: Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях.

С 23 сентября в Петербурге изменится график движения пригородных электропоездов. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Графие движения изменится в связи с сезонным снижением пассажиропотока. Частично изменится расписание движения пригородных поездов на: Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги.

Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и на сайте.

Фото: АО "СЗППК"