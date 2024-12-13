В микрорайоне "Измайловская перспектива" построят школу на 825 мест и поликлинику

Сейчас ведётся корректировка двух кварталов.

В Петербурге 12 декабря состоялась прямая линия губернатора, на которой градоначальник ответил на вопросы петербуржцев. Были затронуты и темы, касающиеся строительной отрасли Санкт-Петербурга. Один из вопросов был связан с недостаточным количеством объектов образования и интересных сооружений в Юнтолово. Еще один вопрос касался нового микрорайона "Измайловская перспектива", в котором не хватает новых социальных объектов. Данный вопрос прокомментировал первый зампредседателя Комитета по строительству Алексей Гирин. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам Алексея Гирина, данный проект был реализован по результатам утвержденного проекта планировки 2007 года и, действительно, не предусматривал ни отдельно стоящую поликлинику, ни объектов спорта.

Но сейчас ведётся корректировка двух кварталов, где предусмотрены помимо детских садов, отдельно стоящая школа на 825 мест, объект спорта с бассейном, а также амбулаторно-поликлиническое учреждение на 237 посещений в смену.

Видео: портал "Строительный Петербург"