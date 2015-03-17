В Комстрое рассказали про соцобъекты в Юнтолово

На сегодняшний день в данном комплексе функционируют 5 объектов образования.

В Петербурге 12 декабря состоялась традиционная прямая линия губернатора, на которой градоначальник ответил на вопросы петербуржцев. Были затронуты и темы, касающиеся строительной отрасли Санкт-Петербурга. Один из вопросов был связан с недостаточным количеством объектов образования и интересных сооружений в Юнтолово. Данный вопрос прокомментировал первый заместитель председателя Комитета по строительству Алексей Гирин, сообщил портал "Строительный Петербург".

Он сообщил, что на сегодняшний день в данном комплексе функционируют 5 объектов образования (3 детских сада и 2 школы). В стадии строительства находятся еще 5 объектов (3 детских сада, 1 поликлиника и 1 школа). Также обустроены 15 детских игровых площадок, они уже функционируют.

Для занятий уличным спортом открыты воркауты. Также работают гребной клуб, скейтдром и работает шатер для занятий йогой. И в этом году уже застройщик приступил к реализации проекта по строительству центрального парка.

Видео: портал "Строительный Петербург"