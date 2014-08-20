Издевательства над девочкой во Всеволожском районе обернулись уголовными делами
Сегодня, 16:49
183
Все противоправные действия фиксировались на видео.

Следователи Ленинградской области возбудили уголовные дела по пп. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней группой лиц) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщили 30 марта в СК РФ. 

Уточняется, что во Всеволожском районе две девушки издеваются над малолетней, избивая ее и фиксируя противоправные действия на видео. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить женщину, которая ударила свою 89-летнюю бабушку стеклянной бутылкой. В семье часто возникали ссоры из-за образа жизни обвиняемой: она злоупотребляла алкоголем и водила домой малознакомых людей.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

