Мигранта подозревают в жестоком избиении сожительницы в Петербурге

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 15 декабря поступила информация о госпитализации 38-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. Ее избили по месту жительства в квартире на улице Победы. По предварительным данным, нападение произошло на почве ревности.

На следующий день поймали 38-летнего гражданина Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV