Мигранта подозревают в жестоком избиении сожительницы в Петербурге
Сегодня, 9:59
По предварительным данным, нападение произошло на почве ревности.

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 15 декабря поступила информация о госпитализации 38-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. Ее избили по месту жительства в квартире на улице Победы. По предварительным данным, нападение произошло на почве ревности. 

На следующий день поймали 38-летнего гражданина Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что напавший на подростка в Колпино стал фигурантом уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

