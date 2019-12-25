Группу из трех человек на острове в Тихом озере эвакуировали спасатели Ленобласти

Все началось с того, что во вторник утром, 8 августа, спасательному отряду поступила информация о группе из трех человек, находящейся на острове и не способной вернуться из-за мощной волны. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Сложные погодные условия и сильный прибой сделали невозможным для компании самостоятельно вернуться с острова. Команда спасателей немедленно отреагировала на ситуацию, активизировав свои усилия для оказания помощи.
Пострадавшие были безопасно доставлены на лодочную станцию в город Приозерск, где им уже оказали необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти усилили патрулирование на водоёмах в жару.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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