Группу из трех человек на острове в Тихом озере эвакуировали спасатели Ленобласти

Спасатели города Приозерск успешно провели операцию по эвакуации группы людей, оказавшихся в затруднительной ситуации на острове Тихого озера Вуоксы.

Все началось с того, что во вторник утром, 8 августа, спасательному отряду поступила информация о группе из трех человек, находящейся на острове и не способной вернуться из-за мощной волны. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Сложные погодные условия и сильный прибой сделали невозможным для компании самостоятельно вернуться с острова. Команда спасателей немедленно отреагировала на ситуацию, активизировав свои усилия для оказания помощи.

Пострадавшие были безопасно доставлены на лодочную станцию в город Приозерск, где им уже оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти усилили патрулирование на водоёмах в жару.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти