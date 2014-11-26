Из горящей многоэтажки на проспекте Художников эвакуировали 30 человек

В квартире сгорели 50 "квадратов", один человек в больнице.

В Выборгском районе Петербурга произошёл крупный пожар в многоквартирном доме на проспекте Художников. Огонь охватил 50 квадратных метров в трёхкомнатной квартире. Из здания эвакуировали 30 человек, один мужчина госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 12:58. Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров в доме № 27, корпус 1 по проспекту Художников. К моменту прибытия спасателей огонь успел распространиться на 50 "квадратов". В 13:21 пожар полностью ликвидировали. К ликвидации привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

Из опасной зоны эвакуировали 30 жильцов. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что при пожаре в коммуналке на улице Жукова пострадали двое и погиб кот.

