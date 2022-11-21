В Петербурге завершился всероссийский конкурс "BIMSkills 2022"

Лучших молодых специалистов в области BIM-проектирования наградили в Политехническом университете Петра Великого.

В Петербурге завершился финальный этап всероссийского конкурса " BIMSkills 2022". Лучших молодых специалистов в области BIM-проектирования наградили в Политехническом университете Петра Великого. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Конкурс направлен на то, чтобы осуществлять более тесное взаимодействие ВУЗа и индустриального партнера, это очень важно сейчас, это то, чего не хватает нам в развитии индустрии России. Галина Козинец, директор Инженерно-строительного института Политехнического университета

В финале шесть команд создавали информационную модель поселка с детским садом и физкультурным центром

То, что вы делаете, это взгляд в будущее. <…> Эта цифровая модель будет сопровождать здание от момента строительство до того, как его будут использовать. Артур Сливний, зампредседателя Комитета по строительству

Авторами сильнейшего проекта стали студенты Политехнического университета Петра Великого. Победители смогут пройти стажировку в строительной компании.

Это очень правильно, что по итогам конкурса участникам и победителям предоставляется вот такая возможность практического применения в большой компании своих навыков. Ярослав Иванов, победитель конкурса

Второе и третье места заняли коллективы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"