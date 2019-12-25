Глава Минобрнауки стал председателем совета директоров "ИТМО Хайпарк"

Ранее место Фалькова занимал глава Минцифры.

Министр науки и высшего образования РФ стал председателем совета директоров АО "ИТМО Хайпарк". Это значит, что развитие территории города-спутника "Южный" будет осуществляться в рамках программы федерального ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Университета ИТМО 25 апреля.

Ранее председателем был Максут Шадаев — глава Минцифры РФ. Он также останется в составе совета директоров. Гендиректором АО "ИТМО Хайпарк" был переизбран Андрей Назаров.

Ректор Университета Владимир Васильев поблагодарил Министерство цифрового развития за поддержку и отметил, что теперь вуз вместе с Минобрнауки переходит к новому важному этапу.

Теперь вместе с Минобрнауки входим в новый не менее сложный и важный этап развития проекта — строительство первой очереди и проектирование следующих. Владимир Васильев.

Кампус будет состоять из трех научных центров, на базе которых будут работать 50 научных лабораторий международного уровня и не менее 5 инновационных производств. До 2024 года планируется возвести центр наук о жизни и здоровье, центр информационных технологий, центр фотоники, спорткомплекс, бизнес-инкубатор и ещё один корпус общежития. По плану, к 2027 году появятся центр обработки данных, еще один бизнес-инкубатор и социальная инфраструктура города-спутника.

В этом году планируется завершить первый этап строительства систем водоснабжения и водоотведения.

Фото: Российское общество "Знание"