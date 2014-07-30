Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников

Всероссийский День профориентации в ИТ пройдёт 26 октября в ведущих вузах страны, а также в онлайн-формате на цифровой платформе "Алгоритмика".

В мероприятии смогут принять участие школьники 5-11 классов. Ребята узнают, что происходит в сфере информационных технологий и нейросетей, как искусственный интеллект будет развиваться дальше и как стать технологическим предпринимателем. Стать участником можно уже сейчас — для этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта. День профориентации в ИТ проводит международная школа программирования "Алгоритмика" при поддержке Сбера и Благотворительного фонда "Вклад в будущее".

Сегодня искусственный интеллект становится драйвером развития всех остальных технологий и стремительно меняет мир. И это огромные возможности для тех, кто хочет изучать и профессионально развиваться в ИТ. Ведь именно цифровые инженеры разрабатывают новые технологии и создают будущее. Всероссийский День профориентации в ИТ, который мы поддержали, — это прекрасная возможность понять, как устроена индустрия и разобраться в ее перспективах. А затем — продумать свой карьерный путь: выбрать специализацию и, возможно, даже будущего работодателя. Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка

День профориентации поможет старшеклассникам и их родителям найти ответы на ключевые вопросы: какую специализацию в ИТ выбрать и какие языки программирования наиболее перспективны. Онлайн к мероприятию можно присоединиться из любой точки страны. Старшеклассников ожидают мастер-классы от ведущих ИТ-компаний России и выпускников школы цифровых технологий от Сбера – "Школы 21", которые с нуля освоили новую профессию. На цифровой платформе "Алгоритмики" участники смогут пройти серию тематических заданий начального уровня и посмотреть лекции по программированию, робототехнике, нейросетям, дизайну в ИТ и технологическому предпринимательству. Полезный контент об индустрии и развитии цифровых навыков будет доступен в сообществе проекта в VK.

День профориентации в ИТ пройдёт в 30 вузах: в Астрахани, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Воронеже, Махачкале, Калининграде, Курске, Москве, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Тамбове, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Ярославле и других городах страны. Каждый вуз подготовил собственную программу.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)