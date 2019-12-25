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Жительница Ленобласти получила условный срок за истязание маленькой дочери
Сегодня, 15:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительница Ленобласти получила условный срок за истязание маленькой дочери

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В ходе следствия двое несовершеннолетних детей были изъяты у матери и переданы их законным представителям.

В Тосненском районе Ленобласти женщину признали виновной в истязании несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области 30-летняя обвиняемая систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении своей малолетней дочери. В ходе следствия двое несовершеннолетних детей были изъяты у матери и переданы их законным представителям.

Судом подсудимая признана виновной истязании несовершеннолетней. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно (с испытательным сроком 3 года). Приговор вступил в законную силу.

Фото: unsplash (Artur Aldyrkhanov)

Теги: дети, дочь, истязание
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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