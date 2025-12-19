Половина петербургских предпринимателей применяют ИИ в работе

Наиболее популярными функциями ИИ остаются поиск необходимой информации, генерация оригинального контента, анализ статистики и построение предсказательных моделей.

Более половины бизнесменов из Санкт-Петербурга применяют технологии искусственного интеллекта в повседневной практике, свидетельствуют данные исследования Городских сервисов Яндекса. Нейросети чаще всего используются предпринимателями для автоматизации стандартных задач, обработки массивов данных и разработки качественного контента, сообщает "Петербургский дневник".

Наиболее популярными функциями ИИ остаются поиск необходимой информации, генерация оригинального контента, анализ статистики и построение предсказательных моделей. Из опрошенных петербуржцев примерно половина прибегает к возможностям искусственного интеллекта несколько раз в неделю, одна треть — регулярно, ежедневно, а каждый пятый обращается к нему эпизодически, примерно раз в месяц.

Большинство опрошенных оценили собственный уровень владения технологиями ИИ весьма скромно, присвоив ему всего один балл из пяти возможных. Ещё четверть респондентов заявили, что имеют только базовые представления о нейросетевых инструментах, а пятую часть занимают те, кто периодически привлекает искусственный интеллект для оптимизации рабочих процессов.

