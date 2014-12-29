Почти 90% петербуржцев уверены в своей способности распознать сообщения, написанные ИИ

Участники опроса предложили возможные способы применения нейросетей в профессиональной среде.

Входе исследования, проведенного сервисом онлайн-коммуникаций "Контур.Толк", выяснилось, что подавляющее большинство жителей Петербурга (86%) убеждены в своей способности отличать сообщения, созданные искусственным интеллектом, от текстов, написанных человеком. Однако почти половина участников признались, что испытывают недоверие к материалам, сгенерированным нейросетями. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Участники опроса предложили возможные способы применения нейросетей в профессиональной среде: создание шаблонов стандартных сообщений (64%), помощь в проведении мозгового штурма и генерации идей (52%), составление внутренней отчетности и аналитических справок (16%). Всего четверть респондентов согласны использовать ИИ-технологии для коммуникации с клиентами, в то время как 9% категорически отвергают любые попытки внедрения нейросетей в рабочий процесс.

Более половины опрошенных (61%) заметили случаи, когда их коллеги незаметно использовали нейросеть для составления ответов на сообщения. Чаще всего респонденты сталкивались с таким поведением редко (28%), иногда (26%) или регулярно (7%).

Большая часть петербуржцев (86%) утверждают, что легко определяют происхождение текста, созданный искусственным интеллектом. Треть делают это интуитивно, без особого напряжения. Основными признаками идентификации выступают: безупречно ровный стиль изложения и повторяющиеся формулировки (50%), недостаток эмоциональности и юмора (35%), излишне структурированная подача материала (31%), необычное употребление слов и выражений (25%), идеальная пунктуационная точность (21%), а также грамматические погрешности, недопустимые для человеческого автора (16%).

Однако доверие к сообщениям, создаваемым нейросетями, остаётся низким: почти половина респондентов (46%) вовсе не верят подобным источникам, а 23% периодически подвергают сомнению представленную ими информацию. Лишь 21% склонны доверять контенту, произведенному ИИ, но обязательно перепроверяют важные детали.

