Температурные испытания 8 апреля пройдут в Красносельском, Красногвардейском и Выборгском районах
Сегодня, 8:25
В трех районах Петербурга 8 апреля состоятся температурные испытания. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ТЭК СПб". 

В Красносельском районе проверке подвергнутся теплосети в границах улиц Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов и проспекта Народного Ополчения. В Красногвардейском районе проверят состояние сетей в пределах Капсюльного шоссе, Ржевской и Челябинской улиц. А в Выборгском районе специалисты протестируют надежность теплосетей в поселке Левашово к зданиям на улице Мира, 26к2, улице Чкалова, 35, и улице Володарского, 72-74. 

Во время проверок температура в квартирах может повыситься, а горячее водоснабжение ограничивается. 

Ранее на Piter.TV: более 140 домов в Красногвардейском районе остались без отопления. 

Фото: комитет по энергетике Петербурга 

