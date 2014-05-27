Температурные испытания 8 апреля пройдут в Красносельском, Красногвардейском и Выборгском районах

Во время проверок температура в квартирах может повыситься, а горячее водоснабжение ограничивается.

В трех районах Петербурга 8 апреля состоятся температурные испытания. Об этом рассказали в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

В Красносельском районе проверке подвергнутся теплосети в границах улиц Пионерстроя, Здоровцева, Чекистов и проспекта Народного Ополчения. В Красногвардейском районе проверят состояние сетей в пределах Капсюльного шоссе, Ржевской и Челябинской улиц. А в Выборгском районе специалисты протестируют надежность теплосетей в поселке Левашово к зданиям на улице Мира, 26к2, улице Чкалова, 35, и улице Володарского, 72-74.

Фото: комитет по энергетике Петербурга