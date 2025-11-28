Губернатор наградил лучших инвесторов Петербурга

Были награждены компании, внесшие наибольший вклад в развитие города за 2023-2024 годы.

В Северной столице состоялась торжественная церемония вручения почетного знака "Инвестор года". Губернатор Александр Беглов лично наградил компании, внесшие наибольший вклад в развитие города за 2023-2024 годы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Победители были отобраны конкурсной комиссией в девяти номинациях:

– в сфере сохранения объектов культурного наследия – ООО "Монолит" (проект приспособление объекта культурного наследия "Особняк А.П. Шувалова (Е.А. Воронцовой–Дашковой)" под бутик–отель);



– в социальной сфере – ООО "Сотэкс" (проект создания школ по концессионным соглашениям в Пушкинском, Красносельском и Невском районах Санкт–Петербурга);



– в сфере развития территорий – ЗАО "Балтийская жемчужина" (проект строительства магистрали с северной стороны кварталов 32а–1 и 31а–1 с реконструкцией ул. Адмирала Черокова, а также берегоукрепления Балтийского бульвара);



– в сфере транспортной инфраструктуры – ООО "Магистраль северной столицы" (проект строительства Витебской развязки);



– в сфере потребительского рынка – ООО "Теремок–Кондитерская" (проект развития сети ресторанов домашней кухни "Теремок" в Санкт–Петербурге);



– в сфере промышленности или промышленной инфраструктуры – ООО "Логистическая группа "Адмирал" (проект строительства транспортно–логистического комплекса в Красносельском районе Санкт–Петербурга);



– в сфере культуры и туризма – ООО "Айс" (проект строительства "Север Парк Арены" в Калининском районе Санкт–Петербурга);



– в сфере информационных технологий, образования и науки – АО "Россети Управление имуществом" (проект создания интеллектуальной лаборатории цифровых сетей);



– в сфере спорта – ООО "СКА Арена" (проект реконструкции Петербургского СКК на пр. Юрия Гагарина в целях создания многофункционального спортивно–досугового комплекса).

Александр Беглов отметил, что Петербург укрепляет статус инвестиционного лидера страны. Северная столица в 2024 году установила абсолютный рекорд по инвестициям в основной капитал — 1 трлн 529 млрд рублей. Это на 10,5% больше, чем годом ранее. По итогам 2025 года ожидается на 200 миллиардов больше.

Конкурс на звание "Инвестор года" проводится раз в два года и учитывает практическую реализацию проектов.

Видео: портал "Строительный Петербург"