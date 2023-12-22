Актер из Петербурга Александр Галибин заявил, что не стал бы больше сниматься в "Мастере и Маргарите"

Журналисты телеканала "Санкт-Петербург" пообщались с актером из Петербурга Александром Галибиным, который сыграл роль Мастера в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" под руководством Владимира Бортко.

Александр Галибин работает в Москве и при этом считает город на Неве домом.

Мой родной город, я его люблю, приезжаю сюда домой. В Москве я работаю, а сюда приезжаю домой. Александр Галибин, актер

Кроме того, артист заявил, что не примерял роль Мастера на себя и "может не согласился больше сниматься в такой работе".

Я бы может не согласился больше сниматься в такой работе, потому что я считаю, что существует книга – роман Михаила Афанасьевича "Мастер и Маргарита", и она стоит на полке, мне доставляет радость ее взять, открыть на любой странице и, зная этот текст, его читать и получать удовольствие от того, что я читаю. Александр Галибин, актер

Отмечается, что после начала актерской карьеры Александр Галибин успел побывать главным режиссером Александринского театра и поставить спектакли в Театре на Литейном. На вопрос о том, какие есть сложности в переходе от одной профессии к другой, артист заявил следующее.

У меня было желание сделать какой-то шаг другой. Этот шаг был связан с режиссерской профессией, и я в нее вошел. Да, действительно, в Петербурге я много сделал, потом мы вместе с супругой Ириной уехали в Новосибирск, там я возглавлял Театр "Глобус" и сделал то, что я не мог сделать в Петербурге. Потом Валерий Владимирович Фокин пригласил меня в Александринский театр, потом я уехал в Москву и в результате там остался. Александр Галибин, актер

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"