От нуля до разговорного: где в Петербурге можно бесплатно изучить иностранные языки

Piter.tv узнал, какие проекты в Северной столице предлагают бесплатные уроки английского, китайского, французского и других языков.

Знание иностранных языков — это не просто полезный навык, а настоящий пропуск в мир новых возможностей. Работа в международной компании, учеба за границей, путешествия без языковых барьеров, знакомство с культурами разных стран — все это можно воплотить в жизнь, когда владеешь не только родной речью и письмом.

Но есть очевидная проблема: в мегаполисах вроде Петербурга курсы стоят дорого, и не у всех есть возможность их оплачивать. К счастью, в Северной столице полно проектов, которые помогают учить языки бесплатно — от разговорных клубов до образовательных центров. Piter.tv подготовил подборку лучших мест, где любой желающий сможет подтянуть языковые навыки.

Иностранное отделение библиотеки им. В. В. Маяковского

Фото: ВКонтакте / Маяковка. Иностранные языки

В центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского регулярно организовывают разговорные клубы на различных языках. Ученики собираются в Отделе литературы иностранных языков по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 46. Ведущими выступают носители языков и профессиональные преподаватели. Кроме того, библиотека предлагает обширную коллекцию зарубежной литературы, доступную для чтения в залах или для выдачи на дом. Это отличная возможность улучшить языковые навыки и познакомиться с культурой других стран.

Библиотека работает ежедневно с 11:00 21:00, последний четверг месяца — санитарный день.

Доступные языки: В библиотеке проходят литературно-разговорные клубы на французском, немецком, сербском, итальянском, португальском, испанском, английском, венгерском, китайском, арабском, азербайджанском, и фарси. На большинстве занятий можно пообщаться с носителями.

Как записаться: Вход на большинство мероприятий свободный. Для участия обычно требуется знание языка на уровне не ниже B1–B2, однако точные требования могут обсуждаться в зависимости от конкретного клуба. Актуальное расписание мероприятий и информацию о предстоящих встречах можно найти на в группе библиотеки ВКонтакте.

Библиотека имени Н. В. Гоголя

Фото: ВКонтакте / Библиотека Гоголя (Вероника Сединина)

Библиотека имени Н. В. Гоголя по адресу: проспект Среднеохтинский, дом 8, предлагает бесплатные разговорные курсы по изучению иностранных языков где участники могут практиковать навыки в непринужденной обстановке. Время работы: вторник с 12:00 до 20:00; среда – пятница с 10:00 до 20:00; суббота – воскресенье с 12:00 до 20:00; понедельник – выходной день. Последний рабочий день месяца и 31 декабря библиотека закрыта на санитарный день.

Доступные языки: В библиотеке регулярно проходят разговорные клубы по английскому и немецкому языкам. Кроме того, периодически организуются бесплатные обучающие курсы на разных языках, включая английский, французский и норвежский.

Как записаться: По телефону +7 (812) 224-29-06, либо написать на электронную почту gogol@kr-cbs.ru . Для получения актуальной информации о расписании и записей о занятиях рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте библиотеки или в группе ВКонтакте.

MagPies

Фото: ВКонтакте / MagPies

Выпускники факультета иностранных языков СПбГУ организовали уникальный языковой клуб. Занятия отличаются от традиционных методов обучения, основанных на заучивании учебников и сложных грамматических правил. Основная идея клуба — общение на иностранном языке в кругу единомышленников. Каждое занятие сопровождается интересной программой, включающей просмотр видео, прослушивание аудиоматериалов и обсуждение актуальных тем. Особое внимание уделяется практике общения с носителем языка, который помогает участникам преодолеть страх перед разговорной речью и научиться свободно выражать свои мысли. Занятия проходят в СПбГУ на 6-ой линии Васильевского острова, 15.

Доступные языки: Английский, китайский, испанский и французский.

Как записаться: По телефону +7 (921) 410-25-50, почте magpiestalkers@gmail.com и в официальной группе ВКонтакте.

LanguageFree

Фото: ВКонтакте / LanguageFree: Языки — бесплатно (Алиса Мелова)

LanguageFree — это волонтёрский проект, основанный на принципах взаимопомощи и обмена: преподаватели-волонтёры проводят занятия, а учащиеся вносят свой вклад в организацию и проведение курсов.

Доступные языки: В рамках проекта предоставляются курсы на различных языках, включая английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, японский, норвежский, финский и другие. Конкретное расписание зависит от приглашенных преподавателей-волонтёров, поэтому список доступных курсов может меняться. Прямо сейчас в официальной группе проекта ВКонтакте идет набор на бесплатный курс корейского для начинающих, включающий историю языка, правила чтения, стили речи и базовую грамматику.

Как записаться: Набор на курсы объявляется после нахождения преподавателя. Большинство занятий проходят очно, хотя возможны варианты с проведением курсов на онлайн-платформах. Для записи на занятия нужно подписаться на соответствующие группы проекта в социальной сети и подать заявку. В ней важно указать свои ожидания от курса и возможные способы помощи проекту. Дополнительно потребуется написать эссе, объясняющее мотивацию к изучению выбранного языка. Посещение занятий обязательно — пропуски без предварительного уведомления могут привести к попаданию в черный список и запрету на дальнейшее участие в курсах. Если студент хочет вернуться, ему предстоит связаться с организаторами и обосновать причины пропуска.

Центр китайского языка "Иероглиф"

Фото: ВКонтакте / Центр китайского языка "Иероглиф" 漢字

Центр китайского языка "Иероглиф" на Большой Морской улице, 9, предлагает ряд бесплатных мероприятий для изучения китайского языка и культуры, включая языковые мастер-классы для детей и взрослых. Дважды в месяц по субботам с 18:00 до 19:00 в центре работает разговорный клуб. Участники могут практиковать китайский с преподавателями и носителями языка, но для этого рекомендуется иметь хотя бы начальный уровень. Каждую субботу месяца проходят встречи, на которых можно посмотреть и обсудить китайские фильмы с русскими субтитрами. Несколько раз в месяц проводятся публичные лекции, посвященные различным аспектам китайской истории и культуры.

Доступные языки: Китайский. В ближайшее время в Центре запланированы пробные занятия для детей и взрослых и бесплатный вебинар "Китайский язык для начинающих: инструкция к применению".

Как записаться: Через официальный сайт Центра "Иероглиф" или по телефону: +7 (812) 600-01-22.

Центр Британской Книги в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова

Фото: ВКонтакте / British Book Centre | Центр Британской Книги (Ника Чарская-Бойко)

Центр Британской книги при библиотеке им. М. Ю. Лермонтова находится по адресу: пр. Измайловский, д. 16/30, вход со стороны ул. 7-я Красноармейская, д. 7. 30 (вход под арку, домофон – 150). Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 21:00, суббота – воскресенье с 12:00 до 20:00. Центр предлагает разнообразные мероприятия, направленные на знакомство с англоязычной литературой и культурой, а также на развитие языковых навыков. Ученики могут посетить разговорные клубы и вечера настольных игр на английском языке, семинары, лекции на английском и мероприятия для детей.

Доступные языки: Английский. В ближайшее время в Центре запланированы мастер-класс с носителем английского языка по британскому произношению, мастер-класс American Accent Essentials и вечер настольных игр на английском языке "Game Night".

Как записаться: по телефону 8 (812) 575-16-34 или по электронной почте britishbookcentre@gmail.com.

ENGLISH CLUB DOWNTOWN

Фото: ВКонтакте / ENGLISH CLUB DOWNTOWN

Проект предлагает изучать английский язык посредством просмотра фильмов и сериалов. Участники регулярно собираются на ул. Блохина, дом 2, чтобы поиграть в настольные игры или настольный теннис, а затем посмотреть видео на английском с субтитрами, а также обсудить различные фильмы на языке оригинала. Участники сообщества могут задавать вопросы, делиться своими впечатлениями и получать рекомендации по выбору фильмов для изучения языка. Каждый участник приносит чай, сахар, или что-то к чаю.

Доступные языки: Английский.

Как записаться: Вход свободный, запись не требуется. Актуальная информация о встречах размещается на стене сообщества ВКонтакте.

Молодёжный центр "Квадрат"

Фото: ВКонтакте / Разговорный английский в Квадрате

Центр находится по адресу: улица Передовиков, 16, корпус 2, недалеко от станции метро "Ладожская". "Квадрат" предлагает бесплатные курсы иностранных языков для молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Занятия проходят от одного до трех раз в неделю в зависимости от конкретного курса.

Доступные языки: Английский (разговорный клуб, киноклуб "Язык Кино", настольные игры) и корейский (начальный уровень, чтение, Лекции о Корее, кино-вечер, викторина).

Как записаться: Вход свободный, запись не требуется. Для участия в первый раз необходимо иметь при себе паспорт. Актуальная информация о встречах размещается в сообществах ВКонтакте.

Французский институт

Фото: ВКонтакте / Французский институт в Санкт-Петербурге

Французский институт на Невском проспекте, 12, предлагает дополнительные возможности для изучения французского языка и культуры. Хотя большинство курсов являются платными, существуют и бесплатные мероприятия. Благодаря медиатеке института, можно самостоятельно заниматься в читальных залах, используя широкий спектр материалов — книги, журналы, компакт-диски с фильмами и аудиозаписями. Для того, чтобы забрать материалы на дом, необходимо оформить абонемент. Институт регулярно проводит лекции, мастер-классы и кинопоказы с субтитрами. После просмотров часто организуются обсуждения на французском.

Доступные языки: Французский. В ближайшее время в рамках бесплатного изучения запланированы кинопоказ к 130-летию со дня рождения французского писателя Марселя Паньоля и открытые уроки для начинающих.

Как записаться: Информация о предстоящих событиях публикуется в официальной группе института ВКонтакте. Там же доступны формы для регистрации на конкретное мероприятие.

Английский разговорный клуб в Анненкирхе

Фото: ВКонтакте / Английский разговорный клуб в Анненкирхе

Анненкирхе, или Лютеранская церковь Святой Анны, расположена по адресу: Кирочная улица, 8В. Каждую неделю там собирается английский разговорный клуб, участники которого могут практиковать свои знания в дружелюбной атмосфере. Занятия проводятся по пятницам в 19:00 и доступны для всех желающих, независимо от уровня знаний. Для участия желательно внести пожертвование (300 рублей), но основной материал предоставляется бесплатно.

Доступные языки: Английский. В ближайшее время в клубе запланированы игра в "крокодила", разговор на тему стресса и викторина Jeopardy.

Как записаться: Для получения актуальной информации о расписании и предстоящих встречах рекомендуется посетить официальную группу клуба ВКонтакте или позвонить телефону: +7 (905) 277-17-79.

Если вы уже выбрали, какой язык хотите изучать, расширяйте свои возможности и как можно скорее погружайтесь в неизведанную культуру с единомышленниками.

Коллаж: Piter.TV/Freepik