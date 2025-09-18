Петербург расширяет информационно-деловые связи с Кыргызстаном

Предполагается, что новый центр в Кыргызстане сосредоточит усилия на приоритетных сферах взаимодействия: легкой промышленности, пищевом секторе, туристической отрасли и логистике.

В Бишкеке планируется открытие информационно-делового центра (ИДЦ) Санкт-Петербурга, перспективность которого подтверждает экспертная группа профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания, пишет "Петербургский дневник".

Председатель указанной комиссии Дмитрий Панов поделился своим опытом участия в открытии аналогичных центров в Китае, подчеркнув решающую роль разработки четкого плана сотрудничества, включающего цели, направления взаимодействия и проведение конкретных мероприятий, обеспечивающих реальную эффективность деятельности ИДЦ.

Предполагается, что новый центр в Кыргызстане сосредоточит усилия на приоритетных сферах взаимодействия: легкой промышленности, пищевом секторе, туристической отрасли и логистике. Член Генерального совета "Деловой России" Евгений Кошкаров обратил внимание на преимущества расположения Кыргызстана рядом с Китаем, позволяющее эффективно использовать потенциал транзита и торговли. Он выделил благоприятные налоговые условия республики, включая низкие ставки налога на прибыль и дивиденды, делая страну привлекательным направлением для инвесторов.

Генконсул Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева подтвердила отсутствие языкового барьера благодаря официальному статусу русского языка в республике, что упрощает ведение переговоров и оформление документов. Представители петербургских компаний выражают готовность организовать визит в Кыргызстан, а идея провести дни Кыргызстана в Петербурге получила одобрение Дмитрия Панова. Этот проект позволит представить экономические и промышленные достижения республики широкой аудитории, включая жителей Петербурга и гостей города.

По мнению участников проекта, такое мероприятие сможет привлечь внимание потенциальных партнеров и станет важным этапом укрепления экономических связей. Сакеева также упомянула успешный опыт проведения культурного фестиваля Кыргызстана в театре балета Эйфмана и выразила уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Фото: Unsplash (Isakov Eldiiar)