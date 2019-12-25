В МВД прокомментировали инцидент у консульства на улице Рылеева
Сегодня, 11:31
В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что сведения не соответствуют действительности.

В ходе мониторинга интернета полицейские выявили публикацию о противоправных действиях иностранцев в отношении консульства на улице Рылеева. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что сведения не соответствуют действительности. 

По указанному адресу нарушений общественного порядка и несанкционированных акций не зарегистрировано.

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове в Северной столице пресекли незаконную миграцию через фиктивные браки. В настоящее время устанавливают организаторов противоправных схем, возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

