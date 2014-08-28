За памятниками в Петербурге теперь следит ИИ

Камеры с ИИ "ловят" нарушения и передают их в общую городскую систему "Безопасный город".

В Петербурге к защите памятников подключились нейросети. Искусственный интеллект круглосуточно следит за сохранностью Медного всадника, "Вечного огня" на Марсовом поле, грифонами на канале Грибоедова и другими объектами, рассказал 26 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский.

Камеры с ИИ "ловят" нарушения и передают их в общую городскую систему "Безопасный город". На некоторых памятниках тестируют и звуковое оповещение через громкоговорители. Возле медных львов на Дворцовой пристани умные камеры установили сразу после реставрации весной этого года.

В пользу успешной работы проекта говорят факты: за лето и осень скульптуры остались в том же виде, в котором их вернули из мастерской. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Фото: Telegram / Пиотровский Online