За памятниками в Петербурге теперь следит ИИ
Сегодня, 10:58
Камеры с ИИ "ловят" нарушения и передают их в общую городскую систему "Безопасный город".

В Петербурге к защите памятников подключились нейросети. Искусственный интеллект круглосуточно следит за сохранностью Медного всадника, "Вечного огня" на Марсовом поле, грифонами на канале Грибоедова и другими объектами, рассказал 26 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Камеры с ИИ "ловят" нарушения и передают их в общую городскую систему "Безопасный город". На некоторых памятниках тестируют и звуковое оповещение через громкоговорители. Возле медных львов на Дворцовой пристани умные камеры установили сразу после реставрации весной этого года. 

В пользу успешной работы проекта говорят факты: за лето и осень скульптуры остались в том же виде, в котором их вернули из мастерской. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" ГАТИ Петербурга переключена на зимний режим работы. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

