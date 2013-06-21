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В Ленобласти впервые встретили ходулочника
Сегодня, 10:45
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В Ленобласти впервые встретили ходулочника

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Гостя заметили в районе Усть-Луги на Финском заливе.

В Ленинградской области впервые за всю историю орнитологических наблюдений заметили ходулочника. Это кулик на тонких розовых ногах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

Гостя встретили в районе Усть-Луги на Финском заливе. Южная птица занесена в Красную книгу России. Обычно она гнездится на побережье Азовского и Черного морей, в Нижнем Поволжье и пасется на мелководье. Граница ареала постепенно смещается на север из-за изменений в климате. 

Орнитологи будут наблюдать: случайно ли она к нам залетела? Разведывала кормовую базу? Вернется ли в следующем году уже с сородичами? 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вновь замечен седоголовый щегол. 

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (Дмитрий Федорако) 

Теги: ленобласть, птицы
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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