В Ленобласти впервые встретили ходулочника

Гостя заметили в районе Усть-Луги на Финском заливе.

В Ленинградской области впервые за всю историю орнитологических наблюдений заметили ходулочника. Это кулик на тонких розовых ногах, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Гостя встретили в районе Усть-Луги на Финском заливе. Южная птица занесена в Красную книгу России. Обычно она гнездится на побережье Азовского и Черного морей, в Нижнем Поволжье и пасется на мелководье. Граница ареала постепенно смещается на север из-за изменений в климате.

Орнитологи будут наблюдать: случайно ли она к нам залетела? Разведывала кормовую базу? Вернется ли в следующем году уже с сородичами? Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге вновь замечен седоголовый щегол.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (Дмитрий Федорако)