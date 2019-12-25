Мужчина, похитивший из магазина на Невском соболиную шубу за 1,4 млн рублей, предстанет перед судом

Злоумышленника задержали на Тележной улице.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины, которому вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Об этом сообщили 6 июля в надзорном ведомстве.

В марте фигурант зашел в магазин меховой одежды на Невском проспекте и похитил оттуда полупальто из соболя стоимостью более 1,4 млн рублей. По словам обвиняемого, он хотел продать похищенную шубу, но покупателей среди случайных прохожих не нашлось. Злоумышленника задержали на Тележной улице.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что оглашен приговор карманникам, которые искусственно создавали давку в петербургском метро ради краж.

Фото: Piter.TV